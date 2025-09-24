İnancımız tam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Eintracht Frankfurt maçının geride kaldığını vurgulayarak, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Frankfurt maçında da çok iyi başlayan maç sonrasında bizi üzmüştür. Tüm camia böyle bir sonuç beklemiyordu. Üzüntüsü içindeyiz. Bu bir turnuva, 8 maç var. Hedeflerimiz var. İlk 8'in içinde, daha sonra 24'ün içinde mutlaka olmalı ve devam etmeliyiz" dedi.

3 SENE ŞAMPİYON OLDUK

Teknik ekibe ve futbolculara güven duyduklarını dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Sporun içinde bazı dönemler, bazı olaylar vardı ki beklenmedik şekilde tezahür eder. Teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla 3 sene peş peşe şampiyon olduk. Bu kadromuzun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından eminiz. Bu başarı çizgisini yakaladığımızı önümüzdeki günlerde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

TESİSLEŞMEK ÇOK ÖNEMLİ

Dursun Özbek, G.Saray'ın tesisleşmesinin önemine dikkat çekip, "Göreve geldiğimizden beri en önem verdiğimiz konulardan biri tesisleşmeyi tamamlamak oldu. G.Saray, dünyaca tanınan, Türkiye'nin en önemli kulübü. Bu hüviyetimize bağlı olarak G.Saray markasını, başarı çizgisini daha yukarılara çekmek için tesisleşmeyi tamamlamak zorundaydık" dedi.

SALON SPORLARI HAMLESİ

Tüm branşlarda tesisleşme hamlesinin ilerlediğini aktaran Dursun Özbek, "Salon sporları için stadın yanında 62 dönümlük araziyi uzun süreli kiralama suretiyle bünyemize kattık. Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu ve diğer salon sporlarına hizmet edecek tesis için harekete geçtik. Ruhsat aşamasındayız. Çok kısa sürede ruhsat işlemleri bitecek. Bir temel atmayla inşai faaliyetimize başlayacağız" diye vurguladı.

SIRA ALTYAPILARDA

Kemerburgaz'ın çok güzel olduğunu ve kısa sürede altyapı tesislerine başlayacaklarını aktaran Dursun Özbek, "Florya tesislerini yenilemek üzere Kemerburgaz'a taşıdık. Büyük bir kısmını tamamladık. A takım yerleşkesi çok güzel oldu. Şimdi şu anda inşaat kısmı olan altyapı kısmını bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

SARAN'A DOSTLUK MESAJI

Fenerbahçe'nin yeni seçilen başkanı Sadettin Saran'ı aradığını aktaran Başkan Dursun Özbek, "Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi" yorumunu yaptı.