CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İnancımız tam

İnancımız tam

G.Saray Başkanı Özbek, “İnancımız tamdır. Bu kadroyla 3 sene peş peşe şampiyon olduk. Bu kadromuzun bundan sonraki maçlarda Galatasaray’ın beklediği sonuçları alacağından eminiz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İnancımız tam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Eintracht Frankfurt maçının geride kaldığını vurgulayarak, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Frankfurt maçında da çok iyi başlayan maç sonrasında bizi üzmüştür. Tüm camia böyle bir sonuç beklemiyordu. Üzüntüsü içindeyiz. Bu bir turnuva, 8 maç var. Hedeflerimiz var. İlk 8'in içinde, daha sonra 24'ün içinde mutlaka olmalı ve devam etmeliyiz" dedi.

3 SENE ŞAMPİYON OLDUK

Teknik ekibe ve futbolculara güven duyduklarını dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Sporun içinde bazı dönemler, bazı olaylar vardı ki beklenmedik şekilde tezahür eder. Teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla 3 sene peş peşe şampiyon olduk. Bu kadromuzun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından eminiz. Bu başarı çizgisini yakaladığımızı önümüzdeki günlerde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

TESİSLEŞMEK ÇOK ÖNEMLİ

Dursun Özbek, G.Saray'ın tesisleşmesinin önemine dikkat çekip, "Göreve geldiğimizden beri en önem verdiğimiz konulardan biri tesisleşmeyi tamamlamak oldu. G.Saray, dünyaca tanınan, Türkiye'nin en önemli kulübü. Bu hüviyetimize bağlı olarak G.Saray markasını, başarı çizgisini daha yukarılara çekmek için tesisleşmeyi tamamlamak zorundaydık" dedi.

SALON SPORLARI HAMLESİ

Tüm branşlarda tesisleşme hamlesinin ilerlediğini aktaran Dursun Özbek, "Salon sporları için stadın yanında 62 dönümlük araziyi uzun süreli kiralama suretiyle bünyemize kattık. Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu ve diğer salon sporlarına hizmet edecek tesis için harekete geçtik. Ruhsat aşamasındayız. Çok kısa sürede ruhsat işlemleri bitecek. Bir temel atmayla inşai faaliyetimize başlayacağız" diye vurguladı.

SIRA ALTYAPILARDA

Kemerburgaz'ın çok güzel olduğunu ve kısa sürede altyapı tesislerine başlayacaklarını aktaran Dursun Özbek, "Florya tesislerini yenilemek üzere Kemerburgaz'a taşıdık. Büyük bir kısmını tamamladık. A takım yerleşkesi çok güzel oldu. Şimdi şu anda inşaat kısmı olan altyapı kısmını bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

SARAN'A DOSTLUK MESAJI

Fenerbahçe'nin yeni seçilen başkanı Sadettin Saran'ı aradığını aktaran Başkan Dursun Özbek, "Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi" yorumunu yaptı.

F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar!
DİĞER
Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: "Yapay zeka ile..."
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
Daha Eski
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 00:47
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 00:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 00:47