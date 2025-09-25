Galatasaray amatör branş takımlarının yeni sezon formalarını tanıttı

Sarı-kırmızılı kulüp, kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezonda kullanacağı ürünlerin tanıtımı, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında düzenlenen defilede şubelerin sporcuları mankenlik yaptı.

Organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, şubelerin idarecileri ve teknik ekipleri ile sporcular katıldı.

Amatör branşlarda hedef büyülttüklerini aktaran Özbek, "Bu sezon alışık olduğumuzun dışında amatör şubelerimiz için özel bir lansman planladık ve sporcularımızla birlikte olmak istedik. Bu gece, tüm şubelerimizde koyduğumuz büyük hedefin ve onlara verdiğimiz desteğin en önemli göstergesidir. Kulübümüz, 120. yılını bu sene tamamlayarak 121. yaşına giriyor. 121. yaşında hedefimizi rekabet ettiğimiz tüm şubelerde daha önceki başarılarımızın üzerine çıkma olarak belirledik." diye konuştu.

Tanıtım etkinliğine katılan sporculara seslenen Özbek, "Bu formalar, içinde ona ruh katan sporcular olduğunda daha da büyük bir değer kazanıyor. Değerli sporcu kardeşlerim! Sizden Galatasaray formasını taşımanın gururunu her gün yaşamanızı ve bu sorumlulukla sahada sonuna kadar mücadele etmenizi istiyorum. Bu mücadeleyi gösterirsek Galatasaray'ın önünde hiçbir güç duramaz. Saha dışında örnek bir sporcu olarak Galatasaray'ın değerlerini de taşımanızı istiyorum. Bizden sonra gelecek sporculara bu değerleri aktarmak, bu kulübün eşsiz tarihine, yetiştirdiği şampiyonlarına, efsanelerine olan borcumuz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz ise "Umarım bu özel formalar şubelerimizin sezon boyunca elde edeceği büyük başarılara, muhteşem zaferlere ve şampiyonluklara şahitlik edecek. Formalarımızın tamamını yarından itibaren önce internet üzerinden sonra da GS Store'larda satışa çıkaracağız. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza yeni sezonun hayırlı olmasını, yeni formalarıyla başarılarla dolu harika bir sezon geçirmelerini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.