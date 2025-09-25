CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray amatör branş takımlarının yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray amatör branş takımlarının yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray Kulübü, amatör branşlardaki takımların 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 22:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray amatör branş takımlarının yeni sezon formalarını tanıttı

Sarı-kırmızılı kulüp, kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezonda kullanacağı ürünlerin tanıtımı, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında düzenlenen defilede şubelerin sporcuları mankenlik yaptı.

Organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, şubelerin idarecileri ve teknik ekipleri ile sporcular katıldı.

Amatör branşlarda hedef büyülttüklerini aktaran Özbek, "Bu sezon alışık olduğumuzun dışında amatör şubelerimiz için özel bir lansman planladık ve sporcularımızla birlikte olmak istedik. Bu gece, tüm şubelerimizde koyduğumuz büyük hedefin ve onlara verdiğimiz desteğin en önemli göstergesidir. Kulübümüz, 120. yılını bu sene tamamlayarak 121. yaşına giriyor. 121. yaşında hedefimizi rekabet ettiğimiz tüm şubelerde daha önceki başarılarımızın üzerine çıkma olarak belirledik." diye konuştu.

Tanıtım etkinliğine katılan sporculara seslenen Özbek, "Bu formalar, içinde ona ruh katan sporcular olduğunda daha da büyük bir değer kazanıyor. Değerli sporcu kardeşlerim! Sizden Galatasaray formasını taşımanın gururunu her gün yaşamanızı ve bu sorumlulukla sahada sonuna kadar mücadele etmenizi istiyorum. Bu mücadeleyi gösterirsek Galatasaray'ın önünde hiçbir güç duramaz. Saha dışında örnek bir sporcu olarak Galatasaray'ın değerlerini de taşımanızı istiyorum. Bizden sonra gelecek sporculara bu değerleri aktarmak, bu kulübün eşsiz tarihine, yetiştirdiği şampiyonlarına, efsanelerine olan borcumuz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz ise "Umarım bu özel formalar şubelerimizin sezon boyunca elde edeceği büyük başarılara, muhteşem zaferlere ve şampiyonluklara şahitlik edecek. Formalarımızın tamamını yarından itibaren önce internet üzerinden sonra da GS Store'larda satışa çıkaracağız. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza yeni sezonun hayırlı olmasını, yeni formalarıyla başarılarla dolu harika bir sezon geçirmelerini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı!
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
DİĞER
Süper Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcular belli oldu! İşte en pahalı 13 isim...
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 21:47
Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! 21:36
Beşiktaş Kocaeli mesaisine başladı Beşiktaş Kocaeli mesaisine başladı 21:32
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu 21:12
Özbek: Alanyaspor ve Liverpool maçlarını... Özbek: Alanyaspor ve Liverpool maçlarını... 21:10
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı 20:50
Daha Eski
Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile bu yıl da yeni sezona hazır Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile bu yıl da yeni sezona hazır 20:43
F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı 19:49
Millilerimizden 1 galibiyet 1 mağlubiyet! Millilerimizden 1 galibiyet 1 mağlubiyet! 19:25
2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını belli oldu 2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını belli oldu 19:16
G.Saray kafilesi Alanya'da! G.Saray kafilesi Alanya'da! 19:13
Sivasspor evinde farklı kazandı! Sivasspor evinde farklı kazandı! 19:03