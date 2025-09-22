CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Herkes katkı veriyor

Herkes katkı veriyor

G.Saray’ın bu sezon Süper Lig’de attığı 15 golün birini Karagümrük forması giyen Fatih kendi kalesine atarken, kalan 14 golün yedisi farklı isimlerden geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Herkes katkı veriyor

Türk futbol tarihinin en pahalı ve en dikkat çeken forvet hattını oluşturan G.Saray'da skor yükünü tüm takım birlikte sırtlıyor. Ligde geride kalan 5 haftada rakip fileleri 15 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda 7 farklı futbolcu skor katkısı sağladı. Bu gollerin birisini Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk kendi kalesine atarken, geride kalan 14 golün yarısını farklı isimler kaydetti. Zirvede 3'er gol atan Mauro İcardi, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yer alırken, diğer isimler de rakip fileleri boş geçmedi.

Bu isimleri iki kez rakip fileleri havalandıran geçen sezonun rekortmen kralı Victor Osimhen takip ederken, Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve Leroy Sane de birer kez skor katkısında bulunmayı başardı. Yunus Akgün bir gol de Frankfurt deplasmanında kaydederken takımın skor yükünün dağılması herkesi rahatlatıyor ve istenen skorlar da kolaylıkla geliyor. Geçen sezon aralarında kaleci Fernando Muslera'nın da bulunduğu tam 17 farklı futbolcu gol atmıştı.

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi!
DİĞER
Ece Gürsel'in evlilik kriteri sosyal medyayı salladı! "Alt seviyeden biriyle..."
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 23:59
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 23:59
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 23:59
Daha Eski
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! 23:59
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 23:59
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! 23:59
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 23:59
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 23:59
Samsun uzatmalarda kazandı! Samsun uzatmalarda kazandı! 23:59