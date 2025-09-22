Herkes katkı veriyor

Türk futbol tarihinin en pahalı ve en dikkat çeken forvet hattını oluşturan G.Saray'da skor yükünü tüm takım birlikte sırtlıyor. Ligde geride kalan 5 haftada rakip fileleri 15 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda 7 farklı futbolcu skor katkısı sağladı. Bu gollerin birisini Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk kendi kalesine atarken, geride kalan 14 golün yarısını farklı isimler kaydetti. Zirvede 3'er gol atan Mauro İcardi, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yer alırken, diğer isimler de rakip fileleri boş geçmedi.

Bu isimleri iki kez rakip fileleri havalandıran geçen sezonun rekortmen kralı Victor Osimhen takip ederken, Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve Leroy Sane de birer kez skor katkısında bulunmayı başardı. Yunus Akgün bir gol de Frankfurt deplasmanında kaydederken takımın skor yükünün dağılması herkesi rahatlatıyor ve istenen skorlar da kolaylıkla geliyor. Geçen sezon aralarında kaleci Fernando Muslera'nın da bulunduğu tam 17 farklı futbolcu gol atmıştı.