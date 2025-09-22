CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Büyük değişim

Büyük değişim

Okan Buruk, kadroda önemli bir değişikliğe giderek İcardi ve Barış ’ı aynı anda sahaya sürmeye hazırlanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Büyük değişim

Avrupa'da ağır yara alan ancak ligde kayıpsız bir şekilde yoluna devam eden G.Saray'da, Frankfurt yenilgisinden sonra ağır eleştiriler alan teknik direktör Okan Buruk, kadroda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcı, Osimhen'in yokluğunda hücumda Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi'yi birlikte sahaya sürecek. İcardi tek forvet olarak sahaya çıkmaya hazırlanırken Barış Alper ise esas mevkisi olan kanat bölgesine geçecek ve maksimum verim sağlamaya çalışacak.

Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ve Frankfurt maçıyla birlikte ilk kez sahaya 11'de çıkan Wilfried Singo yine formayı bırakmayacak. Ancak Fildişili futbolcunun bu kez stoperde değil de sağ bekte görev alması bekleniyor. Yunus Akgün'ü dinlendirecek olan Okan Buruk, Sara'ya şans vermeye devam edecek. Orta alan ise Torreira, Sane ve İlkay'dan oluşacak. Sol bekte de Frankfurt maçında iki kez darbe alan ve sakatlık geçiren Eren'in yerine Jakobs oynayacak.

