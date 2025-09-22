Büyük değişim

Avrupa'da ağır yara alan ancak ligde kayıpsız bir şekilde yoluna devam eden G.Saray'da, Frankfurt yenilgisinden sonra ağır eleştiriler alan teknik direktör Okan Buruk, kadroda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcı, Osimhen'in yokluğunda hücumda Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi'yi birlikte sahaya sürecek. İcardi tek forvet olarak sahaya çıkmaya hazırlanırken Barış Alper ise esas mevkisi olan kanat bölgesine geçecek ve maksimum verim sağlamaya çalışacak.

Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ve Frankfurt maçıyla birlikte ilk kez sahaya 11'de çıkan Wilfried Singo yine formayı bırakmayacak. Ancak Fildişili futbolcunun bu kez stoperde değil de sağ bekte görev alması bekleniyor. Yunus Akgün'ü dinlendirecek olan Okan Buruk, Sara'ya şans vermeye devam edecek. Orta alan ise Torreira, Sane ve İlkay'dan oluşacak. Sol bekte de Frankfurt maçında iki kez darbe alan ve sakatlık geçiren Eren'in yerine Jakobs oynayacak.