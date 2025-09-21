Galatasaray'dan endişelendiren istatistik! Devler Ligi'nde...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşısında sadece 110 kilometrelik bir koşu mesafesi kat edebilen sarı kırmızılılar, 121 kilometre koşan rakibinin oldukça gerisinde kaldı.