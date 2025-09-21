Galatasaray'dan endişelendiren istatistik! Devler Ligi'nde...

Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşısında sadece 110 kilometrelik bir koşu mesafesi kat edebilen sarı kırmızılılar, 121 kilometre koşan rakibinin oldukça gerisinde kaldı.
Bu 11 kilometrelik fark Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarında sahaya yansıyan en büyük fark olarak dikkat çekti. G.Saray'ın bulduğu pozisyonlar beğenildi ancak ortaya çıkan fark skor kadar mücadeleye de yansıdı.
ATLETİCO MADRİD FARK ATTI Galatasaray'ın ilerleyen haftalarda karşılaşacağı diğer 7 rakibi de 110 kilometrelik mesafenin oldukça üzerine çıkmayı başardı. Mağlubiyetin en önemli nedenlerinden birisi de bu mücadele eksikliği olarak gösterilirken sarı-kırmızılı takımın rakiplerinin seviyesine çıkmayı başarması gerekiyor.
Liverpool deplasmanında 3-2 kaybeden Atletico Madridli oyuncular 90 dakika boyunca, 124 kilometrelik bir mesafe kat ederek en büyük farkı yaratmayı başardı. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise 122 kilometreyi bulurken, G.Saray'ın rakipleri arasında sadece Gilloise 113 kilometrelik mesafesi ile sarı-kırmızılılara yaklaştı.
SADECE 6 TAKIMI GEÇEBİLDİ 36 takımın yer aldığı dev organizasyonda son 24 planları yapan G.Saray, ilk hafta maçlarında sadece 6 takımdan fazla koşu mesafesine ulaşabildi.
Real Madrid ve Pafos 105.5'lik mesafeleri ile son sırada yer alırken, Cimbom, Marsilya, Olympiakos, Sporting Lizbon ile Napoli'yi geride bırakmayı başardı.