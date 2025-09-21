CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan endişelendiren istatistik! Devler Ligi'nde...

Galatasaray'dan endişelendiren istatistik! Devler Ligi'nde...

Galatasaray'ın mücadelesi Avrupa'daki rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Eintracht Frankfurt karşısında rakibinden 11 kilometre eksik koşan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği bütün takımların çok altında kaldı. İşte o çarpıcı istatistik...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Devler Ligi'nde...

Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşısında sadece 110 kilometrelik bir koşu mesafesi kat edebilen sarı kırmızılılar, 121 kilometre koşan rakibinin oldukça gerisinde kaldı.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Devler Ligi'nde...

Bu 11 kilometrelik fark Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarında sahaya yansıyan en büyük fark olarak dikkat çekti. G.Saray'ın bulduğu pozisyonlar beğenildi ancak ortaya çıkan fark skor kadar mücadeleye de yansıdı.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Devler Ligi'nde...

ATLETİCO MADRİD FARK ATTI
Galatasaray'ın ilerleyen haftalarda karşılaşacağı diğer 7 rakibi de 110 kilometrelik mesafenin oldukça üzerine çıkmayı başardı. Mağlubiyetin en önemli nedenlerinden birisi de bu mücadele eksikliği olarak gösterilirken sarı-kırmızılı takımın rakiplerinin seviyesine çıkmayı başarması gerekiyor.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Devler Ligi'nde...

Liverpool deplasmanında 3-2 kaybeden Atletico Madridli oyuncular 90 dakika boyunca, 124 kilometrelik bir mesafe kat ederek en büyük farkı yaratmayı başardı. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise 122 kilometreyi bulurken, G.Saray'ın rakipleri arasında sadece Gilloise 113 kilometrelik mesafesi ile sarı-kırmızılılara yaklaştı.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Devler Ligi'nde...

SADECE 6 TAKIMI GEÇEBİLDİ
36 takımın yer aldığı dev organizasyonda son 24 planları yapan G.Saray, ilk hafta maçlarında sadece 6 takımdan fazla koşu mesafesine ulaşabildi.

Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Devler Ligi'nde...

Real Madrid ve Pafos 105.5'lik mesafeleri ile son sırada yer alırken, Cimbom, Marsilya, Olympiakos, Sporting Lizbon ile Napoli'yi geride bırakmayı başardı.

