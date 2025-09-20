Aslan'dan seri sonu

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Alman ekibi karşısında talihsiz bir şekilde 5-1 kaybeden Galatasaray'ın 16 maçlık yenilmezlik serisi bitti. 11 Nisan 2025'te Samsunspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetle seriye başlayan sarı-kırmızılar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 16 maçta mükemmel bir seri yakalayarak 16 maç namağlup ilerlemiş ve rakiplerine büyük üstünlük kurmuştu. Aslan sırasıyla Bodrum'u 2-0, Eyüpspor'u 5-1, Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u 2-0, Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve Başakşehir'i 2-0 yenmişti. Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1 ve Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray; yeni sezonda da Gaziantep FK'yı 3-0, Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 2-0'la geçmişti. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Aslan, 5-1 kaybetti.