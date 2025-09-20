CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan'dan seri sonu

Aslan'dan seri sonu

Galatasaray'ın yenilmezlik serisi Almanya'da sona erdi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada deplasmanda Eintracht Frankfurt'a yenildi. Aslan, 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan'dan seri sonu

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Alman ekibi karşısında talihsiz bir şekilde 5-1 kaybeden Galatasaray'ın 16 maçlık yenilmezlik serisi bitti. 11 Nisan 2025'te Samsunspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetle seriye başlayan sarı-kırmızılar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 16 maçta mükemmel bir seri yakalayarak 16 maç namağlup ilerlemiş ve rakiplerine büyük üstünlük kurmuştu. Aslan sırasıyla Bodrum'u 2-0, Eyüpspor'u 5-1, Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u 2-0, Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve Başakşehir'i 2-0 yenmişti. Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1 ve Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray; yeni sezonda da Gaziantep FK'yı 3-0, Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 2-0'la geçmişti. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Aslan, 5-1 kaybetti.

F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..."
DİĞER
Meğer Hülya Koçyiğit’in kardeşi de oyuncuymuş… Üstelik ondan önce sahnelere adım atmış!
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi"
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" 06:57
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:07
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:07
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:04
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:00
Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! 23:56
Daha Eski
Kartal İzmir'de kayıp! Kartal İzmir'de kayıp! 23:56
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." 23:56
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 23:56
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 23:56
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 23:56
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 23:56