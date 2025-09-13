Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Ocak ayında...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri…

"OCAK AYINDA HAMLELER YAPABİLİRİZ"

"İyi ve önemli bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Birçok mevkide önemli yarışlar olacak. Bütün oyuncuları kullanacağız, bunu dün onlarla da paylaştım. Ocak ayında sezonun devamı için hamleler yapabiliriz."

"ÖNEMLİ İKİ TRANSFER YAPTIK"

"İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde... Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Önemli iki transfer yaptık. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Yönetime teşekkürler."

"GÜNDÜZ MAÇLARI..."

"Erken, gündüz maçları oyuncular için biraz daha zor olur. İlk maçımız.... Fikstürümüze 2 tane daha yine gündüz maçı koyuldu. Biz hazırız, istekliyiz. Avrupa maçına moral olarak hazır olmak istiyoruz."