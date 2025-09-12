CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Felipe Loyola için yeni teklif!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, İndependiente forması giyen ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 24 yaşındaki Felipe Loyola için Arjantin ekibine yeni bir teklif götürecek. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
Türkiye'de artık transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala kulüpler son kozlarını oynuyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig ve Devler Ligi için ideal kadrosunu oluştururken sadece orta saha için alternatif arayışı sürüyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için maddi detaylar büyük önem taşıyor. Hakan Çalhanoğlu için ısrar eden ancak İnter'in taleplerinin düşmemesi nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibi İndependiente'de forma giyen Felipe Loyola için de şartlarını ve şansını zorluyor.

Serbest kalma bedeli 15 milyon euro olan Şilili futbolcu için kiralama yoluna gitmek isteyen sarı kırmızılılar satın alma opsiyonunu da daha düşük tutmak istiyor. Böylece bu sezon maliyet düşük tutulmuş olacak. Rekor bir harcama yaptığı sezona damgasını vurmak isteyen G.Saray böylece gelecek sezon için daha rahat hareket edebilecek.

Loyola da kariyerine Avrupa'da devam etmek isterken ismi daha önce Alman devi Bayern Münih ile de anılmış ancak transferi son anda gerçekleşmemişti. Bu kez Arjantin ekibi de ayrılığa izin verebilir.

6-8 OYNUYOR

Felipe Loyola güçlü fiziği ve mücadeleci yapısı ile dikkat çekiyor. Ancak takımın hücum yüküne de destek veren 24 yaşındaki futbolcu arkadaşlarını iki bölgede de rahatlatıyor. Kariyerinde sağ bek oynamışlığı da bulunan Loyola, Süper Lig'in fizik gücüne uyum sağlayabilecek bir isim.

