Uğurcan sahaya

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden G.Saray'da Eyüp karşılaşmasında da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Artık transfer döneminin sonu gelirken milli aranın da sona ermesiyle tüm konsantrasyon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılarda Osimhen dışında eksik bir futbolcu bulunmazken teknik direktör Okan Buruk kadroda büyük bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Forvette İcardi ya da Barış Alper'in forması giymesi bekleniyor. Kalede ise Günay'ın yerine yeni transfer Uğurcan Çakır eldivenleri giyecek.