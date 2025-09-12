Galatasaray Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi.

ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.

- TEK EKSİK VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

- YENİ TRANSFERLER UĞURCAN VE İLKAY, İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ile Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayan İlkay, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ikas Eyüpspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkacak.

- BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte gelen transfer teklifi sonrasında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla kadroya dönecek.

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek bir transfer teklifi alan Barış Alper, takımdan ayrılmak istedi. Kulüp yönetimi ve teknik ekibin ayrılmasına izin vermediği milli futbolcu, 24 Ağustos'ta deplasmanda yapılan Zecorner Kayserispor maçı öncesindeki antrenmanlara katılmadı.

Yaşadığı mental sorunlar nedeniyle 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya alınmayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, milli arada sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak ayrılmasına izin verilmemesinin kendisini üzmesine rağmen bundan sonraki süreçte takımın başarısına odaklanacağını belirtti.

Camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor mücadelesiyle ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor. Osimhen'in sakatlığı ve Mauro Icardi'nin de maç eksiğinin olduğu süreçte milli futbolcunun santrfor pozisyonunda karşılaşmaya çıkması bekleniyor.

Barış Alper, Süper Lig'in ilk 2 haftasında forma giydiği Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarında 3 gol atmıştı.

- MAÇIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Eyüpspor-Galatasaray müsabakası ilk ilan edilen tarihten bir gün önce oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) müsabakanın 14 Eylül Pazar günü oynanacağını ilan etmişti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile yapacağı müsabaka için Eyüpspor mücadelesinin bir gün öne çekilmesini istedi.

TFF, sarı-kırmızılı ekibin talebine olumlu dönüş yaparak maçın ilan edilen tarihten bir gün öncesinde oynanmasına karar verdi.

- İLK 4 MAÇTA 13 GOL ATTI, 1 YOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarak iyi bir hücum performansı sergiledi.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u da 4-0 ile geçti. "Cimbom" son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İlk 4 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte üçer golü bulunan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı takımın en skorerleri olarak ön plana çıktı. Milli futbolcuları, ikişer gollü Victor Osimhen ile Mauro Icardi, birer kez fileleri havalandıran Davinson Sanchez ile Leroy Sane izledi. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

- SON 15 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 45 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

- LİGDE SON 6 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 6 dış saha müsabakasını da kazandı.

Söz konusu süreçte 18 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

- KEREM DEMİRBAY, ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK SINAVINDA

Eyüpspor'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez oynayacak.

Sarı-kırmızılılara 2023 yılının yazında Almanya ekibi Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, 2 sezonda 2 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Bu yaz transfer döneminde ikas Eyüpspor'un kadrosuna dahil olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Selçuk Şahin'in görev vermesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı ilk defa forma giyecek.

- EYÜPSPOR'LA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 25 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ikinci sezonunu geçiriyor.

İki takım geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.