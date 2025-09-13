Sahne Barış Alper’in

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarı-kırmızılı ekipte gelen transfer teklifi sonrasında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla kadroya dönecek. Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek bir transfer teklifi alan Barış Alper Yılmaz, ilk etapta ayrılmak istese de takımda kalmaya karar verdi. Mesaj yayınlayarak camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor maçıyla ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.

Victor Osimhen'in sakatlığı ve Mauro Icardi'nin de maç eksiğinin olduğu süreçte milli futbolcunun santrfor pozisyonunda karşılaşmaya çıkacağı belirtildi. Barış Alper, Süper Lig'in ilk 2 haftasında forma giydiği Gaziantep ve Karagümrük maçlarında 3 gol atmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi de takıma dönerek yeniden formunu kazanmaya çalışacak.

TARAFTARLARLA BULUŞACAK

Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta taraftarlarıyla buluşacak. Statta olması beklenen 22 bin sarıkırmızılı taraftar, Eyüpspor maçı öncesinde milli oyuncuyu tribüne çağıracak ve destek verecek. Hafta içinde mesaj paylaşan Barış Alper'in çok motive ve formasına kavuşmaya hazır olduğu öğrenildi.

SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Sarı-kırmızılı formayla 2025-2026 sezonunda 2 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper Yılmaz başarılı bir başlangıç yaptı. Barış Alper, 2 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı ve 5 gole direkt etki etti. Okan Buruk'un en önemli kozlarından olan 25 yaşındaki milli futbolcu forvet, sağ kanat, sol kanat ve kanat bek olarak görev yapabiliyor.