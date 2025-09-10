CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Hakan defteri kapanmadı

Hakan defteri kapanmadı

Yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu’nu renklerine katamayan G.Saray, ocak ayında yeniden harekete geçecek. İnter yine diretirse sezon sonunda bu iş bitirilecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Hakan defteri kapanmadı

ÜST LİMİT 15 MİLYON EURO

Bu sezon Osimhen'den sonra en fazla Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için uğraşan G.Saray, oyuncunun da çok istemesine karşın mutlu sona ulaşamamıştı. İtalyan ekibi İnter, Hakan'ın bonservisinde indirim yapmadı ve 25 milyon euro'nun altına inmedi. G.Saray yönetimi de milli yıldız için 15 milyon euro'nun üzerine çıkmaya yanaşmadı. 31 yaşına gelen Hakan defterini kapatmayan sarı-kırmızılılar, sonunda parçalı formayı giydirecek.

"INTER İLE ANLAŞIN YETER"

Yaz döneminde gerçekleşmeyen transfer için ikinci harekat ocakta gerçekleşecek. İnter'den kolaylık istemesine karşın karşılık bulamayan Hakan, sarı-kırmızılı kulübe 'İnter ile anlaşın yeter' mesajını verdi. Maaşında da indirime gideceğini belirten Hakan için ocak ayında yine İnter'in kapısını çalacak olan yönetim, sonuç alamazsa bu kez yaz başında transferi sonuçlandıracak. G.Saraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan, parçalı forma için yanıp tutuşuyor.

