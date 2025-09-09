CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Frankfurt maçında...

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Frankfurt maçında...

Galatasaray, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıklandı. Nijeryalı yıldızın sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 14:35
GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Frankfurt maçında...

Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Frankfurt maçında...

Galatasaray, Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Frankfurt maçında...

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Galatasaray'ın açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Frankfurt maçında...

OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Milli ara sonrası yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Cimbom ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Frankfurt deplasmanında çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Frankfurt maçında...

TRT Spor'un haberine göre; Victor Osimhen'in Eyüpspor maçında forma giymesi sahada olması beklenmiyor. Yıldız golcünün Eintracht Frankfurt deplasmanına yetiştirilmesi hedefleniyor.

