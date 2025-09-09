GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Frankfurt maçında...

Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.
Galatasaray, Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Galatasaray'ın açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Milli ara sonrası yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Cimbom ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Frankfurt deplasmanında çıkacak.
TRT Spor'un haberine göre; Victor Osimhen'in Eyüpspor maçında forma giymesi sahada olması beklenmiyor. Yıldız golcünün Eintracht Frankfurt deplasmanına yetiştirilmesi hedefleniyor.