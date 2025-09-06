Yıldızlar karması

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. 2025-2026 sezonuna önemli yıldızları kadrosunda barındırarak başladı. Aslan; Mauro İcardi, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı gibi yıldızların yanına çok önemli isimleri ekledi.

SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Victor Osimhen'i kadroda tutmayı başaran Cimbom; Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi hamlelerle de adından söz ettirdi. Süper Lig'de 25 şampiyonluğa ulaşan ve beşinci yıldızı takan Aslan; artık gözünü Avrupa'ya dikti. Her mevkiide yıldızlara sahip kadrosuyla iddialı gelen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılara yelken açtı.

ÜST DÜZEY FORVETLER

Galatasaray'ın oluşan son kadrosu; hem 3'lü hem de 4'lü savunmaya uygun yapısıyla göze çarpıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un her iki formasyonu kullanmak istemesi bu açıdan öne çıkıyor. Okan Buruk ayrıca forvet hattında maça ve rakibe göre hem çift golcü hem de tek golcü planlıyor. Başarılı hoca Osimhen, İcardi, Sane gibi yıldızları burada kullanacak.

Güçlü rotasyon

Cimbom'da forvet hattında yer alan iki dünya yıldızı; Mauro İcardi ve Victor Osimhen; 2025-2026 sezonuna golleriyle döndü. Sakatlığını atlatan Mauro İcardi, 3 lig maçında 2 gol kaydetti. Kadroda kalan Osimhen de benzer şekilde 3 lig maçında 2 gole imza attı. Öte yandan iki yıldız Süper Lig'de son 2 sezonun gol kralı olarak büyük başarı elde etmişti.

Gollerle döndüler

Sarı-kırmızılıtakımda güçlü yerli rotasyonu da öne çıkıyor. Uğurcan Çakır'ı 1 numara yaparak kaleye çok güçlü bir takviye gerçekleştiren Galatasaray, orta sahaya da dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ı getirdi. İlkay yeni sezonda yerli kontenjanında yer alacak. Mevcut kadroda ise Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi A Milli Takımımızda da oynayan isimler bulunuyor.

Sane-İlkay Buluştu

Aslan'da yaz transfer döneminde kadroya katılan iki eski takım arkadaşı yeniden buluştu. Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, artık Galatasaray'da oynayacak. Aynı zamanda saha dışında da çok iyi arkadaş olan ikili, Galatasaray'ın yeni sezonda en büyük kozlarından olacak.

Rekor transfer Uğurcan

Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleye Uğurcan Çakır hamlesi yapan Galatasaray ses getirdi. Sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 36 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeli ödedi. A Milli Takımımızın da 1 numarası olan 29 yaşındaki kaleci, rekor bedelle imzayı attı.