Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da önemli bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldızına, Trendyol Süper Lig'den o ekibin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Kocaelispor HaberleriGiriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 09:47
Yeni isimleri kadrosuna katmak için uğraşan Kocaelispor, Galatasaray'ın genç yıldızı Metehan Baltacı'yı kiralık olarak almak istiyor.
Körfez ekibi 1 yıllığına genç ismi kiralamak isterken, belli bir maç sayısında forma giyme garantisi de verdi.
Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 2.50 milyon euro olan Metehan Baltacı'nın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı 1 resmi maçta giydi.