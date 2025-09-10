CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da önemli bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların genç yıldızına, Trendyol Süper Lig'den o ekibin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 09:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

Sarı-kırmızılı ekipte takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

Bu doğrultuda Cimbom'daki o isimle ilgili dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

METEHAN'A İLK TEKLİF!

Yeni isimleri kadrosuna katmak için uğraşan Kocaelispor, Galatasaray'ın genç yıldızı Metehan Baltacı'yı kiralık olarak almak istiyor.

Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

Körfez ekibi 1 yıllığına genç ismi kiralamak isterken, belli bir maç sayısında forma giyme garantisi de verdi.

Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! İşte transfer formülü

Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 2.50 milyon euro olan Metehan Baltacı'nın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı 1 resmi maçta giydi.

F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..."
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'de Azil intikam için İstanbul’a gelir
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi!
G.Saray'dan ligi sallayacak transfer!
F.Bahçe fırsat transferi peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Domenico Tedesco kimdir? Domenico Tedesco kimdir? 09:19
G.Saray'dan ligi sallayacak transfer! G.Saray'dan ligi sallayacak transfer! 09:02
Galatasaray dinamo için teklifini yaptı! Galatasaray dinamo için teklifini yaptı! 00:57
Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! 00:43
Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! 00:41
Tedesco, F.Bahçe için İstanbul'da! Tedesco, F.Bahçe için İstanbul'da! 00:23
Daha Eski
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Beşiktaş'a sakatlık şoku! 00:23
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek 00:23
İsmail Kartal: F.Bahçemizin bir evladı olarak... İsmail Kartal: F.Bahçemizin bir evladı olarak... 00:23
12 Dev Adam yarı finalde! 12 Dev Adam yarı finalde! 00:23
İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü! 00:23
Uğurcan Çakır imzayı attı! Uğurcan Çakır imzayı attı! 00:23