Galatasaraylı yöneticilerden Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferde İlkay Gündoğan örneği

Milliyet'te yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a olası transferine dair sarı-kırmızılı yöneticilerin şu ifadelerine yer verildi: "İlkay, 'çocukluk aşkım' dedi ve çok büyük fedakarlıklar yaptı. Manchester City'de kontratı ve iyi şartları olmasına rağmen ayrıldı. Kulübümüz bonservis ödemedi, çok makul şartlarda transfer gerçekleşti. Hakan da gelmek istedi ama şartlar uygun değildi. Bugün olmaz, yarın olur ama Hakan mutlaka Galatasaray'a gelecek. Burada, İlkay'ın geliş sürecini iyi görmeli ve örnek almalı. Sonuçta Hakan daha genç bir oyuncu. Onun da kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma isteğini saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz"