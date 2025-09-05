Galatasaraylı yöneticilerden Hakan Çalhanoğlu sözleri! Transferde İlkay Gündoğan örneği

Galatasaray ile bu yaz ismi transferde anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun olası transferi hakkında konuşan Galatasaraylı yöneticiler, transfer sürecine dair İlkay Gündoğan'ı örnek göstererek dikkat çeken bir açıklamada bulundular. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray'a transfer olmayı çok istemesine rağmen transferin gerçekleşmediği belirtilen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaraylı yöneticiler, İlkay Gündoğan örneğini sundu.
Milliyet'te yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a olası transferine dair sarı-kırmızılı yöneticilerin şu ifadelerine yer verildi:
"İlkay, 'çocukluk aşkım' dedi ve çok büyük fedakarlıklar yaptı. Manchester City'de kontratı ve iyi şartları olmasına rağmen ayrıldı. Kulübümüz bonservis ödemedi, çok makul şartlarda transfer gerçekleşti. Hakan da gelmek istedi ama şartlar uygun değildi. Bugün olmaz, yarın olur ama Hakan mutlaka Galatasaray'a gelecek. Burada, İlkay'ın geliş sürecini iyi görmeli ve örnek almalı. Sonuçta Hakan daha genç bir oyuncu. Onun da kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma isteğini saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz"
