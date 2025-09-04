Fenerbahçe de istemişti! Galatasaray için son dakika transfer iddiası Belçika'dan...

Son dakika transfer haberleri... Belçika'dan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Sarı kırmızılıların geçen sene de izlemiş olduğu ve aynı zamanda adı Fenerbahçe ile de anılan genç oyuncu ile ilgili kulübünden son dakika kararı geldi. İşte detaylar...
Galatasaray, orta sahasında yeni bir dinamik yaratmak adına bu sezon önemli takviyeler yaptı. Geçtiğimiz haftalarda kadrosuna eklenen isimlerle takımın hem hücum hem defansif dengesi güçlendirildi. Sarı kırmızılıların, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken orta sahasına takviye yapmaya devam edeceği konuşulanlar arasında. Listesinde yer alan o futbolculardan biri ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı...
SATIŞ LİSTESİNE KONULDU
Voetbalprimeur'un haberine göre; Belçika ekibi, sözleşmesi sona ermek üzere olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Stroeykens'i satış listesine koydu. Pek çok ülkede transfer sezonu kapandı ama Anderlecht'te hala genç oyuncunun ayrılması bekleniyor.
FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ ANCAK...
Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ilgilerin giderek artığı ifade edildi. Bu kulüpler arasında özellikle Galatasaray'ın da Stroeykens'i radarına aldığı konuşuluyor. Stroeykens'in adı geçtiğimiz aylarda kadrosuna ciddi takviyeler yapan Fenerbahçe ile de anılmıştı ancak transfer, sarı lacivertli ekibin istenen rakamı fazla bulmasıyla yarıda kaldı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mario Stroeykens, Anderlecht formasıyla çıktığı 141 resmi maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki oyuncu hem teknik becerileri hem de oyunu okuma kabiliyeti ile öne çıkıyor. Genç oyuncu 2004 doğumlu olması sebebiyle 2000-2002 sonrası doğumlu ek yabancı kontenjanına da uymasıyla dikkat çekiyor.
GEÇEN SENE İZLENMİŞTİ
Anderlecht'in genç yıldızı Mario Stroeykens'i geçtiğimiz sene de sarı kırmızılıların scout ekibinin izlediği ve listeye aldığı hatta vatandaşı olan Mertens'i bu transferde aracı olarak kullanmak istediği kaydedilmişti.