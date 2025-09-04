CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da İlkay Gündoğan antrenmanda yer aldı

Galatasaray'da İlkay Gündoğan antrenmanda yer aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılarda yeni transfer İlkay Gündoğan antrenmanda yer aldı.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 21:50
Galatasaray'da İlkay Gündoğan antrenmanda yer aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer İlkay Gündoğan da ilk idmanına çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bu arada yeni transfer İlkay Gündoğan da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

