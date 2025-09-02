CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Özbek karar verecek

Özbek karar verecek

Galatasaray'da alınacak oyuncular kadar Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de büyük bir önem taşıyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin 40 milyon Euro artı Keçiörengücü'nün payını içeren teklifi masaya geldi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmeye yanaşmazken Barış'ın ayrılma isteği işleri değiştirebilir. Sonraki satıştan yüzde 10 ve Türkiye'de 3 yıl başka takıma satılamaz maddelerini de kapsayan anlaşmada son kararı Başkan Dursun Özbek verecek. Kulübün mali yapısı ve alınacak yeni oyuncular için geniş bir değerlendirme yapacak olan Özbek, son kararını Suudi ekibine iletecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Özbek karar verecek
Galatasaray'da alınacak oyuncular kadar Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de büyük bir önem taşıyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin 40 milyon Euro artı Keçiörengücü'nün payını içeren teklifi masaya geldi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmeye yanaşmazken Barış'ın ayrılma isteği işleri değiştirebilir. Sonraki satıştan yüzde 10 ve Türkiye'de 3 yıl başka takıma satılamaz maddelerini de kapsayan anlaşmada son kararı Başkan Dursun Özbek verecek. Kulübün mali yapısı ve alınacak yeni oyuncular için geniş bir değerlendirme yapacak olan Özbek, son kararını Suudi ekibine iletecek.
Uğurcan Çakır, G.Saray'da!
Reklam
DİĞER
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çarpıcı yorum: "Bana göre doğru isim..."
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
F.Bahçe Kerem'i resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! 01:49
Uğurcan Çakır, G.Saray'da! Uğurcan Çakır, G.Saray'da! 01:12
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! 01:12
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti 01:12
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 01:12
Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... 01:12
G.Saray'dan Cuesta açıklaması! G.Saray'dan Cuesta açıklaması! 01:11
Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! 01:11
Mendy'nin yeni adresi açıklandı! Mendy'nin yeni adresi açıklandı! 01:11
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 01:11
F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! 01:11