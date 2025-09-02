Özbek karar verecek

Galatasaray'da alınacak oyuncular kadar Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de büyük bir önem taşıyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin 40 milyon Euro artı Keçiörengücü'nün payını içeren teklifi masaya geldi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmeye yanaşmazken Barış'ın ayrılma isteği işleri değiştirebilir. Sonraki satıştan yüzde 10 ve Türkiye'de 3 yıl başka takıma satılamaz maddelerini de kapsayan anlaşmada son kararı Başkan Dursun Özbek verecek. Kulübün mali yapısı ve alınacak yeni oyuncular için geniş bir değerlendirme yapacak olan Özbek, son kararını Suudi ekibine iletecek.
