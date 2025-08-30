Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

HAKAN YEŞİL IŞIK YAKIYOR Inter Başkanı Marotta, "Hakan bizim için çok değerli. Geleceği için kendi karar vermesi gerekiyor" açıklamasını yaparak transfer için tercihi Hakan Çalhanoğlu'na bıraktıklarını açıkladı.