CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

UEFA'ya kadro listesini bildirmek için kısa süresi kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar Hakan Çalhanoğlu transferi için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

Napoli'den Osimhen'in tapusunu alarak taraftarlarını coşturan, ünlü yıldız Leroy Sane'nin ardından Wilfried Singo'nun da transferini bitiren Galatasaray yönetimi, orta saha transferine yoğunlaştı.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

Özel hayatı ve fiziksel durumu sebebiyle Bissouma transferinde geri adım atan sarı-kırmızılılar rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması durumunda orta alanda tercihini yerli oyuncudan yana kullanmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, A Milli Takım kaptanı için düğmeye bastı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

HAKAN YEŞİL IŞIK YAKIYOR

Inter Başkanı Marotta, "Hakan bizim için çok değerli. Geleceği için kendi karar vermesi gerekiyor" açıklamasını yaparak transfer için tercihi Hakan Çalhanoğlu'na bıraktıklarını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki orta sahanın sosyal medya hesabından Aslan paylaşımı yapması transfer iddialarını iyice alevlendirdi.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

Hakan'a toplam 41 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 2017 yılında Milan'ın kasasından transfer için 23.3 milyon euro bonservis bedeli çıkmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:18
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:17
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:09
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:08
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:25
O isimden flaş teknik direktör açıklaması! O isimden flaş teknik direktör açıklaması! 00:20
Daha Eski
Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! 00:19
Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! 00:19
Kerem resmen F.Bahçe'de! Kerem resmen F.Bahçe'de! 00:19
Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! 00:19
De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! 00:19
Fırtına'da orta saha bombası! Bennacer'in kararı... Fırtına'da orta saha bombası! Bennacer'in kararı... 00:19