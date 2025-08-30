Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Yönetim harekete geçti

UEFA'ya kadro listesini bildirmek için kısa süresi kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar Hakan Çalhanoğlu transferi için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Inter Başkanı Marotta, "Hakan bizim için çok değerli. Geleceği için kendi karar vermesi gerekiyor" açıklamasını yaparak transfer için tercihi Hakan Çalhanoğlu'na bıraktıklarını açıkladı.
Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki orta sahanın sosyal medya hesabından Aslan paylaşımı yapması transfer iddialarını iyice alevlendirdi.
Hakan'a toplam 41 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 2017 yılında Milan'ın kasasından transfer için 23.3 milyon euro bonservis bedeli çıkmıştı.
