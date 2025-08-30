Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!

Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel mesajlar geldi.

İşte yapılan paylaşımlar...

Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.#30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/ldnUW08lLM — TFF (@TFF_Org) August 29, 2025

Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir! 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷#30Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/7yBHul42Z4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 29, 2025

103. Gururlu Yıl Dönümünde İlk Günkü Gibi Parıldayan Zafer: 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/9LgkZ7iHuA — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

🇹🇷 Bir milletin azim ve inancının zaferle taçlandığı Büyük Taarruz'un yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/RbppIBJ24E — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2025