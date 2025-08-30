Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Son olarak futbolcu ile ilgili flaş bir haber ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre; Benfica cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi öncesi madde gereği Galatasaray'a haber gönderdi. Sarı kırmızılılar ise henüz cevap vermedi. Galatasaray'ın 5 iş günü içinde yanıt verme hakkı var ve cevap vermeyecek.
Benfica, Galatasaray'a tazminat ödemezse Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa listesine yazamayacak.
