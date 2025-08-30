CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kerem Aktürkoğlu...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi resmiyet kazandı. Son olarak ise futbolcunun eski takımı Galatasaray ile ilgili ortaya çıkan o haber gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 12:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi resmiyet kazandı. Yıldız isimle ilgili gelişmeler Türk futbolunda dikkatle takip ediliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kerem Aktürkoğlu...

Son olarak futbolcu ile ilgili flaş bir haber ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Kerem Aktürkoğlu...

A Spor'un haberine göre; Benfica cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi öncesi madde gereği Galatasaray'a haber gönderdi. Sarı kırmızılılar ise henüz cevap vermedi. Galatasaray'ın 5 iş günü içinde yanıt verme hakkı var ve cevap vermeyecek.

Benfica, Galatasaray'a tazminat ödemezse Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa listesine yazamayacak.

G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
Havalimanında dikkat çeken görüntü! Mourinho ayrılırken...
DİĞER
Sinema salonlarında tekelleşmeyi bitiren karar! Rekabet Kurumu son noktayı koydu
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar!
F.Bahçe'ye resmen hoca dayanmıyor!
G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Havalimanında dikkat çeken görüntü! Mourinho ayrılırken... Havalimanında dikkat çeken görüntü! Mourinho ayrılırken... 11:46
Toulouse - PSG maçı hangi kanalda? Toulouse - PSG maçı hangi kanalda? 11:40
Nantes - Auxerre maçı hangi kanalda? Nantes - Auxerre maçı hangi kanalda? 11:36
Lorient - Lille maçı hangi kanalda? Lorient - Lille maçı hangi kanalda? 11:33
Napoli - Cagliari maçı hangi kanalda? Napoli - Cagliari maçı hangi kanalda? 11:18
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi! 11:18
Daha Eski
Pisa - Roma maçı hangi kanalda? Pisa - Roma maçı hangi kanalda? 11:14
F.Bahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra... F.Bahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra... 11:12
Parma - Atalanta maçı hangi kanalda? Parma - Atalanta maçı hangi kanalda? 11:03
Bologna - Como maçı hangi kanalda? Bologna - Como maçı hangi kanalda? 10:59
Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda? Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda? 10:51
Girona - Sevilla maçı hangi kanalda? Girona - Sevilla maçı hangi kanalda? 10:47