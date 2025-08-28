Arda devlerin radarında

Corriere dello Sport, hazırlık kampındaki performansıyla göz dolduran Arda Ünyay'ı mercek altına aldı. İtalyan basını 18 yaşındaki savunmacıyı Manchester City ve Arsenal'in yakın takibe aldığını duyurdu. Haberde şu ifadeler kullanıldı: Arda Ünyay üç özelliğiyle hemen ön plana çıktı: Hamle zamanlaması, kişiliği ve oyun okuma becerisi. 18 yaşında bir stoper. Sağ ayaklı, 1.87 boyunda, City ile Arsenal tarafından takip ediliyor.
