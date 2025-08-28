CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Barış takımla çalıştı

Barış takımla çalıştı

Barış Alper Yılmaz'la Kemerburgaz'da görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk, NEOM'dan astronomik teklif alan milli oyuncuyu takıma dönmesi konusunda ikna etmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Barış takımla çalıştı

Barış Alper Yılmaz'la Kemerburgaz'da görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk, NEOM'dan astronomik teklif alan milli oyuncuyu takıma dönmesi konusunda ikna etmişti. Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan sarıkırmızılılarda dün akşam yapılan antrenmanda Barış Alper takımla çalıştı. Yıldız oyuncunun 10 milyon euroluk teklif nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.

