Yves Bissouma kiralık geliyor

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Yves Bissouma kiralık olarak Cimbom'a transfer oluyor. Sözleşmedeki satın alma opsiyonunun maç sayısına bağlı olacağı belirtildi. Malili orta sahanın sarı-kırmızılı takımda yıllık ücretinin 3 milyon euro olacağı belirtildi. Bissouma geçen sezon Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği grup maçında görev almış, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.