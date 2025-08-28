CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yves Bissouma kiralık geliyor

Yves Bissouma kiralık geliyor

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Yves Bissouma kiralık olarak Cimbom'a transfer oluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Yves Bissouma kiralık geliyor

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Yves Bissouma kiralık olarak Cimbom'a transfer oluyor. Sözleşmedeki satın alma opsiyonunun maç sayısına bağlı olacağı belirtildi. Malili orta sahanın sarı-kırmızılı takımda yıllık ücretinin 3 milyon euro olacağı belirtildi. Bissouma geçen sezon Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği grup maçında görev almış, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

