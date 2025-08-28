CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zaniolo belirsizliği

Zaniolo belirsizliği

Aslan’da kaleci Ederson ve Bissouma’nın kadroya katılması durumunda İtalyan yıldız yabancı kontenjanına takılacak. Udinese Zaniolo’yu kadrosuna katmak için harekete geçecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Zaniolo belirsizliği

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo yabancı kontenjana takılabilir. Sanchez, Jakobs, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Sane, İcardi, Osimhen'in yeri garanti. Kaleci Ederson ve Yves Bissouma da kadroya katıldığı takdirde 2000 doğumlu Zaniolo 12 yabancının dışında kalacak. +2 kontenjana uymayan İtalyan yıldızla yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro bonservis bedeli biçtiği 25 yaşındaki oyuncu, Udinese yolunda... İtalyan basını, Lucca ve Thauvin'in ayrılıklarının ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Serie A temsilcisinin Galatasaray'la temasa geçtiğini ileri sürdü. Siyahbeyazlı ekibin Nicolo Zaniolo'yu kiralık ya da makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı duyuruldu.

