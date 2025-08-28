Zaniolo belirsizliği

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo yabancı kontenjana takılabilir. Sanchez, Jakobs, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Sane, İcardi, Osimhen'in yeri garanti. Kaleci Ederson ve Yves Bissouma da kadroya katıldığı takdirde 2000 doğumlu Zaniolo 12 yabancının dışında kalacak. +2 kontenjana uymayan İtalyan yıldızla yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro bonservis bedeli biçtiği 25 yaşındaki oyuncu, Udinese yolunda... İtalyan basını, Lucca ve Thauvin'in ayrılıklarının ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Serie A temsilcisinin Galatasaray'la temasa geçtiğini ileri sürdü. Siyahbeyazlı ekibin Nicolo Zaniolo'yu kiralık ya da makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı duyuruldu.