Ederson 7 milyon euro kazanacak

14 yıllık başarılarla dolu Fernando Muslera döneminin kapanması sonrası uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların kalesini Ederson koruyacak. Brezilyalı file bekçisi ile 7 milyon euro ücret karşılığında el sıkışıldı. Tecrübeli eldiven performansa bağlı 2 milyon euro bonus ve 3 yıllık sözleşmesine artı 1 sezonluk opsiyon talep etti. Bonservis konusunda Manchester City ile Galatasaray anlaşmaya yakın.
