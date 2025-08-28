CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ederson 7 milyon euro kazanacak

Ederson 7 milyon euro kazanacak

14 yıllık başarılarla dolu Fernando Muslera döneminin kapanması sonrası uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların kalesini Ederson koruyacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Ederson 7 milyon euro kazanacak

14 yıllık başarılarla dolu Fernando Muslera döneminin kapanması sonrası uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların kalesini Ederson koruyacak. Brezilyalı file bekçisi ile 7 milyon euro ücret karşılığında el sıkışıldı. Tecrübeli eldiven performansa bağlı 2 milyon euro bonus ve 3 yıllık sözleşmesine artı 1 sezonluk opsiyon talep etti. Bonservis konusunda Manchester City ile Galatasaray anlaşmaya yakın.

