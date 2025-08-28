Ederson 7 milyon euro kazanacak

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

14 yıllık başarılarla dolu Fernando Muslera döneminin kapanması sonrası uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların kalesini Ederson koruyacak. Brezilyalı file bekçisi ile 7 milyon euro ücret karşılığında el sıkışıldı. Tecrübeli eldiven performansa bağlı 2 milyon euro bonus ve 3 yıllık sözleşmesine artı 1 sezonluk opsiyon talep etti. Bonservis konusunda Manchester City ile Galatasaray anlaşmaya yakın.