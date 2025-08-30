CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadele öncesi transfer hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:06 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:20
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesi konuşan Okan Buruk transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Okan Buruk: "Transfer dönemi, dünyadaki her teknik adam için zor geçiyor. Gitmesi gerekenler, almak istedikleriniz... Bu dönem herkesi etkiliyor. Transfer döneminin en iyi şekilde bitirmek isteriz. Ayın 2'sine kadar süremiz var. Doğru transferler yaparak bitirmek istiyoruz."

DEVLER LİGİ SÖZLERİ

"Her 36 takımın ne kadar iddiası varsa bizim de iddiamız var. Hedef tabi ki üst tura çıkmak. İyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirmek istiyoruz. Orada oynamaya açız. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek için istekliyiz."

SINGO OYNAYACAK MI?

"Wilfried Singo hazır şekilde geldi. Kadroya aldık, maçın gidişatına göre karar vereceğiz onunla ilgili."

