Galatasaray Pavard transferinde sona yaklaştı! Inter ile anlaşma tamam

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, savunmaya takviye çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Sarı-kırmızılıların, Inter forması giyen Fransız sağ bek Benjamin Pavard'ın transferi için sona yaklaştığı öne sürüldü. Galatasaray yönetimi, 29 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray, savunmaya nokta atışı bir takviye için girişimlerini hızlandırdı.
Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bekte görev alabilecek bir oyuncu talebi doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Inter'in Fransız yıldızı Benjamin Pavard için önemli mesafe kat etti.
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Inter'den ayrılma ihtimali bulunan Pavard, Galatasaray'ın öncelikli hedefi haline geldi.
