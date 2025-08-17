TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo tamam! İstanbul'a geliyor

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Savunma hattına takviye planlayan Galatasaray'da gündem Monaco'nun Fildişili stoperi Wilfried Singo'ydu. Sarı kırmızılı kulüp, transferde mutlu sona ulaştı.

Cimbom, Fransız ekibi ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı.

Africafoot'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu salı günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve transferin son detaylarını tamamlayacak.

Singo'nun Galatasaray'a kiralık olarak katılacağı, anlaşmada 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu aktarıldı. Oyuncunun kontratının 2030 yılına kadar geçerli olacağı ifade edildi.

