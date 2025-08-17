CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Wilfried Singo transferi ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardı. İşte Fildişili stoperin İstanbul'a geleceği tarih... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 19:18
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo tamam! İstanbul'a geliyor

Savunma hattına takviye planlayan Galatasaray'da gündem Monaco'nun Fildişili stoperi Wilfried Singo'ydu. Sarı kırmızılı kulüp, transferde mutlu sona ulaştı.

Cimbom, Fransız ekibi ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı.

Africafoot'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu salı günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve transferin son detaylarını tamamlayacak.

Singo'nun Galatasaray'a kiralık olarak katılacağı, anlaşmada 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu aktarıldı. Oyuncunun kontratının 2030 yılına kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
