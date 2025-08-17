CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla pek çok takımın transfer gündeminde yer alan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılı yönetim futbolcu için çılgın bir bonservis belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!

Bologna ve Neom Kulübü'nün peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan temsilcisi 30 milyon Euro'luk teklifini artırmaya hazırlanıyor. G.Saray ise 50 milyon Euro'nun altındaki rakamlara kapıları kapattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!

Galatasaray'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!

İki kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Körfez ekibi, 30 milyon Euro'luk son teklifini artırmaya hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz'ı satmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuya tam 50 milyon Euro değer biçiyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!

Tecrübeli futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Galatasaray cephesi, bu transferde pazarlığa kapalı durumda. Geçen sezon yapılan yeni anlaşma ile ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkartılan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması halinde sözleşmesine yine iyileştirme yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!

Teknik direktör Okan Buruk da hücumda jokeri olan yıldız oyuncunun kalmasını istiyor. Osimhen ve Icardi'nin hazır olmadığı ilk iki maçta forvette görev alan Barış, 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!

Okan Buruk'un jokeri olan yıldız futbolcu geçen sezon ise 48 maçta 14 gol, 5 asist gerçekleştirmişti.

G.Saray'da flaş Singo gelişmesi!
Mourinho: Adil bir sonuç oldu!
DİĞER
Burcu Kıratlı'dan samimi itiraflar: Aşk için şehir değiştirdim, kariyerime ara verdim!
17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında...
Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55
Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! 00:55
Daha Eski
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 00:55
F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! 00:55
F.Bahçe maçında kırmızı kart! F.Bahçe maçında kırmızı kart! 00:55
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 00:55
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:55
G.Saray'da Ederson gelişmesi! G.Saray'da Ederson gelişmesi! 00:55