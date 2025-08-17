HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper için çılgın bonservis kararı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla pek çok takımın transfer gündeminde yer alan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılı yönetim futbolcu için çılgın bir bonservis belirledi. İşte detaylar...
Bologna ve Neom Kulübü'nün peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan temsilcisi 30 milyon Euro'luk teklifini artırmaya hazırlanıyor. G.Saray ise 50 milyon Euro'nun altındaki rakamlara kapıları kapattı.
Galatasaray'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip oldu.
İki kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Körfez ekibi, 30 milyon Euro'luk son teklifini artırmaya hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz'ı satmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuya tam 50 milyon Euro değer biçiyor.
Tecrübeli futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Galatasaray cephesi, bu transferde pazarlığa kapalı durumda. Geçen sezon yapılan yeni anlaşma ile ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkartılan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması halinde sözleşmesine yine iyileştirme yapılacak.
Teknik direktör Okan Buruk da hücumda jokeri olan yıldız oyuncunun kalmasını istiyor. Osimhen ve Icardi'nin hazır olmadığı ilk iki maçta forvette görev alan Barış, 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
Okan Buruk'un jokeri olan yıldız futbolcu geçen sezon ise 48 maçta 14 gol, 5 asist gerçekleştirmişti.