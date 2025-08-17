Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar ligde oynadığı 2 maçta 6 puan toplamış ve sezona iyi bir giriş yapmıştı. Cimbom'da şimdi gözler Kayserispor maçına çevrilirken, teknik direktör Okan Buruk'un takımda değişikliğe gideceği öğrenildi. Önceki gün oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde son 30 dakikada şans bulan yüzyılın transferi Victor Osimhen, Kayseri deplasmanında ilk 11'e dönecek. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yeniden sağ kanada geçecek. Yunus Akgün ise Kayseri'de kulübeye çekilecek.