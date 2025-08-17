CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak 6 puanla başlayan Galatasaray'da gözler Kayserispor maçına çevrildi. Cimbom zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yaparken, teknik direktör Okan Buruk, yıldız golcü Victor Osimhen ile ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 09:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Sarı kırmızılılar ligde oynadığı 2 maçta 6 puan toplamış ve sezona iyi bir giriş yapmıştı.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Cimbom'da şimdi gözler Kayserispor maçına çevrilirken, teknik direktör Okan Buruk'un takımda değişikliğe gideceği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Önceki gün oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde son 30 dakikada şans bulan yüzyılın transferi Victor Osimhen, Kayseri deplasmanında ilk 11'e dönecek.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yeniden sağ kanada geçecek.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...

Yunus Akgün ise Kayseri'de kulübeye çekilecek.

Cuesta için yeni teklif!
Maç sonu olay Mourinho sözleri!
DİĞER
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'ı reddetti! Transferde sürpriz hamle...
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi!
Fırtına Oulai ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Eyüpspor maçı öncesi son notlar Beşiktaş-Eyüpspor maçı öncesi son notlar 09:20
Khamzat yeni orta sıklet şampiyonu! Khamzat yeni orta sıklet şampiyonu! 09:19
Fırtına Oulai ile anlaştı! Fırtına Oulai ile anlaştı! 08:46
Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi! Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi! 08:46
Ahmet Çakar'dan maçın ardından sert sözler! Ahmet Çakar'dan maçın ardından sert sözler! 08:26
Maç sonu olay Mourinho sözleri! Maç sonu olay Mourinho sözleri! 08:13
Daha Eski
Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar 07:32
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55