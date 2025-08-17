Barış gollerini ilk yarıda atıyor

Sezonun ilk iki haftasında İcardi ve Osimhen hazır olmadığı için sahaya forvette çıkan Barış Alper Yılmaz görevini fazlasıyla yerine getiriyor. İki haftada 3 gol sevinci yaşayan milli futbolcu son iki sezonda 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu gollerin 11'ini ilk yarıda kaydeden genç yıldız, ikinci yarılarda ise 5 kez sevindi.
