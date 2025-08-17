Ederson '32' oldu

Sarı-kırmızılı takımın transferde ilk sıraya koyduğu Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bugün 32 yaşına bastı. İngiliz ekibinin yeni bir kaleci bulduktan sonra sarı-kırmızılı takıma izin vereceği Ederson'a hem City hem de G.Saraylı taraftarlar çok sayıda tebrik mesajı gönderdi.
