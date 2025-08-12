CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfer bedeli...

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfer bedeli...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın talipleri arttı. Sarı kırmızılı yönetim, yetenekli kanat oyuncusu için talep edeceği miktarı belirledi. İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfer bedeli...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor.. Milli futbolcu için önceki gün Suudi ekibi NEOM devreye girmiş ve 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 35 milyon euro teklif yapmıştı. Dün ise oyuncuyu isteyen takımların sayısı 4'e yükseldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Sarı-Kırmızılı takımla temasa geçip Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euro+5 milyon euro bonus şeklinde bir teklif sunduğu öğrenildi. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen bir diğer takım da Bologna.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfer bedeli...

TEKLİFLER YETERSİZ BULUNDU

Takvim'de yer alan habere göre İtalyan ekibi yıldız oyuncu için 14 milyon euro+6 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon euro önerdi. Napoli'nin de oyuncu için Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi. Ancak bu 3 teklif de yönetim tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.


Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfer bedeli...

Sarı-kırmızılı kurmayların Barış Alper için 45-50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. Barış'ın ise Körfez'e soğuk baktığı, Avrupa'dan gelen tekliflere ise olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Transferle ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

