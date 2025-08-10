Ederson tamam

G.Saray'da transfer çalışmaları tamamen kaleciye çevrilirken, gündemdeki isim ise Manchester City'nin 1 numarası Ederson... 31 yaşındaki Brezilyalı eldiveni teknik direktör Okan Buruk oyun planının önemli bir parçası olarak görürken, yönetim de bu konuda gerekli adımları atıyor. Tecrübeli kaleci ile menajer George Gardi temas kurarken her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ve İngiliz basını da oyuncunun tercihinin G.Saray olduğunu okurlarına duyururken anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.

10 MİLYON İSTİYOR

Ünlü gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılılar ile oyuncunun prensip anlaşmasına vardığını yazdı. G.Saray'ın oyuncu ile senelik 7 milyon euro'dan 3 yıllığına anlaşma sağladığını belirten Schira, kulübü Manchester City ile pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiğini duyurdu. G.Saray yönetimi bu transferi tek haneli bonservis ödeyip sonlandırmak isterken, İngilizler ise 10 milyonun altına inmemekte direniyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürerken, kaleye Trafford'u da transfer eden City'nin Ederson'u elden çıkarması bekleniyor.

İkinci kaleci oldu

Manchester City'nin Trafford'u renklerine katmasının ardından Ederson yıllardır giydiği eldivenleri kaptırdı. İngiliz ekibinde ikinci kaleci pozisyonuna düşen Brezilyalı eldiven bu transferin ardından ayrılığı tamamen kafasına koydu. Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Ederson, Trafford transferinden sonra G.Saray ile söz kesti.