Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tek hedef İlkay

Tek hedef İlkay

Orta sahaya alternatif bir isim arayan Galatasaray, Manchester City’nin bonservisini bırakmaya hazırlandığı İlkay ile görüşmelerini sürdürüyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Tek hedef İlkay

Yeni sezonda özellikle Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde bulunan İlkay Gündoğan için girişimlerini sürdürüyor. Manchester City ile 1 senelik daha sözleşmesi süren 34 yaşındaki futbolcu, kulübünden kolaylık sözü aldı. İlkay ayrılmak isterse yıllarını verdiği İngiliz kulübü, herhangi bir bonservis talep etmeyecek. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar, doğrudan oyuncuyu ikna turuna başladı.

Senelik ücretini 4-5 milyon euro seviyesine düşürmeye çalışan yönetim, İlkay Gündoğan'ı ikna etmeye çalışıyor. Çocukluğundan beri gönül verdiği parçalı forma altında kariyerine devam etmek isteyen İlkay ise bedelsiz olarak geleceği için daha yüksek bir maaş talep ediyor.

Orta alandaki Torreira-Lemina ve Sara arasındaki maaş dengesini bozmak istemeyen yönetim ise 4-5 milyon arasında bir bedele çıkabileceğini iletti ve İlkay'dan bu rakama razı olmasını istedi.

