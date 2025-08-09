Zaniolo siftah yaptı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Zaniolo, maça kulübede başladı. 26 yaşındaki İtalyan forvet, 73'te Eren Elmalı'nın yerine girip, Süper Lig'de siftah yaptı. Zaniolo, 89'da Barış Alper'i golle burun buruna getirdi. Barış'ın vuruşu direkten dışarı gitti. Ardından uzatmalarda çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi. Yıldız forvetin performans beğeni topladı. Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Zaniolo'ya son talibin İtalya'dan Udinese olduğu öne sürüldü.