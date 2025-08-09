CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zaniolo siftah yaptı

Zaniolo siftah yaptı

Geçen sezon Fiorentina’da kiralık oynayan İtalyan yıldız Zaniolo, 73’te Eren’in yerine girdi. Barış Alper’e gollük pas attı, uzatmadaki şutunda kaleciye takıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Zaniolo siftah yaptı

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Zaniolo, maça kulübede başladı. 26 yaşındaki İtalyan forvet, 73'te Eren Elmalı'nın yerine girip, Süper Lig'de siftah yaptı. Zaniolo, 89'da Barış Alper'i golle burun buruna getirdi. Barış'ın vuruşu direkten dışarı gitti. Ardından uzatmalarda çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi. Yıldız forvetin performans beğeni topladı. Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Zaniolo'ya son talibin İtalya'dan Udinese olduğu öne sürüldü.

