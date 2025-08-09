Gaziantep'te sarı-kırmızı şölen

Şampiyon Galatasaray taraftarı, Gaziantep'te de takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, 3 bin 627 lira gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulan misafir takım tribün biletlerini tüketti. Deplasman tribününü tamamen dolduran Galatasaraylılar, sarı-kırmızı görsel bir şölen sundu. 90 dakika susmayan ve coşkulu tezahüratlarla takımı ateşleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, farklı galibiyeti de futbolcularla doyasıya kutladı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER