Gaziantep'te sarı-kırmızı şölen

Şampiyon Galatasaray taraftarı, Gaziantep'te de takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, 3 bin 627 lira gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulan misafir takım tribün biletlerini tüketti. Deplasman tribününü tamamen dolduran Galatasaraylılar, sarı-kırmızı görsel bir şölen sundu. 90 dakika susmayan ve coşkulu tezahüratlarla takımı ateşleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, farklı galibiyeti de futbolcularla doyasıya kutladı.