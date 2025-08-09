Yorgana göre uzatıyoruz!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Yazgan, Oshimen'in transfer ücretine ilişkin yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Bedelinin kimler tarafından tartışma konusu yapıldığını bilemiyoruz. Ama biz başından beri söylüyoruz, biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Gelirlerimiz ortada, tribün hasılatlarımız ve taraftarımızın ilgisi ortada. Bize verdikleri destek ortada" dedi.