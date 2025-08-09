CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ederson'u istiyorum

Ederson'u istiyorum

Transfer sihirbazı olarak bilinen menajer George Gardi, hafta başında İngiltere’ye giderek 32 yaşındaki eldiven için Manchester City ile masaya oturacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson'u istiyorum

Galatasaray'da gündem kaleci transferi... Listede birçok isim var ancak teknik direktör Okan Buruk, Ederson'u istediğini yönetime net olarak bildirdi. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için işleri hızlandırma kararı verdi. Cimbom, 32 yaşındaki eldivenin transferi için bu hafta harekete geçecek. Transfer sihirbazı olarak bilinen menajer olarak bilinen George Gardi'nin hafta başında İngiltere'ye gideceği ve Manchester City ile Ederson için masaya oturacağı öğrenildi.

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Aslan, City'nin önüne yeni bir teklif koyacak. Gardi'nin bu görüşmede Manchester City yetkilileriyle el sıkışacağı ve transferi bitireceği iddia ediliyor. İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Okan Buruk da Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdi. 2017 yılından beri Manchester City'de forma giyen Ederson'un sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Brezilyalı başarılı kalecinin Galatasaray ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ve kulüplerin yapacağı görüşmeyi beklediği öğrenildi. Tecrübeli eldiven, geçen sezon 40 maçta 54 gol yerken, 13 maçta da kalesini gole kapattı.

G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
F.Bahçe'den sağ kanada ekonomik formül!
DİĞER
Demet Akalın’a eski dansçısından büyük suçlama: “Kameralar araştırılsın!”
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi!
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! 01:37
Buruk'tan Barış Alper yorumu! Buruk'tan Barış Alper yorumu! 01:37
Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! 01:37
VAR'dan kırmızı kart çıktı! VAR'dan kırmızı kart çıktı! 01:37
G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! 01:37
Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! 01:37
Daha Eski
Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! 01:37
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 01:37
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü 01:37
G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı 01:37
Tadic'in yeni takımı belli oldu Tadic'in yeni takımı belli oldu 01:37
Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali 01:37