Ederson'u istiyorum

Galatasaray'da gündem kaleci transferi... Listede birçok isim var ancak teknik direktör Okan Buruk, Ederson'u istediğini yönetime net olarak bildirdi. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için işleri hızlandırma kararı verdi. Cimbom, 32 yaşındaki eldivenin transferi için bu hafta harekete geçecek. Transfer sihirbazı olarak bilinen menajer olarak bilinen George Gardi'nin hafta başında İngiltere'ye gideceği ve Manchester City ile Ederson için masaya oturacağı öğrenildi.

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Aslan, City'nin önüne yeni bir teklif koyacak. Gardi'nin bu görüşmede Manchester City yetkilileriyle el sıkışacağı ve transferi bitireceği iddia ediliyor. İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Okan Buruk da Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdi. 2017 yılından beri Manchester City'de forma giyen Ederson'un sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Brezilyalı başarılı kalecinin Galatasaray ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ve kulüplerin yapacağı görüşmeyi beklediği öğrenildi. Tecrübeli eldiven, geçen sezon 40 maçta 54 gol yerken, 13 maçta da kalesini gole kapattı.