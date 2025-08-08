Gaziantep FK-Galatasaray maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu sezon başlıyor. Son 3 senenin şampiyonu Galatasaray, açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan, takımla birlikte çalışmalara başlayan ancak riske edilmeyecek olan Mauro İcardi, takıma geç katılan Osimhen ve Como ile transfer görüşmelerinde bulunan Morata, G.Antep'e götürülmedi. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Arda, Abena, Rodrigues, Bacuna, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Sorescu, Boateng.

G.Saray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış.

Gaziantep FK - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

13. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 10 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 27 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı 3-1, Gaziantep'teki müsabakayı da 1-0'lık skorla kazandı.

2 TRANSFER SES GETİRDİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde bugüne kadar 2 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Leroy Sane ile anlaştı. Aslan daha sonra geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle transfer etti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON SON 8 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en son Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonraki 8 karşılaşmayı kazandı. Cimbom, o maçın ardından oynadığı Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarından galip ayrıldı.

HAZIRLIKTA DA GALİP

Yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da başlayan Galatasaray daha sonra hazırlık maçları yapmak için Avusturya'ya gitti. Karşılaşmaların ardından tekrar İstanbul'a dönen sarı-kırmızılılar, burada hazırlıklarına devam etti. Aslan, bu dönemde 5 hazırlık müsabakası yaptı ve 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1, Cagliari'yi 3-1 ve Strasbourg'u da 3-1'lik skorlarla mağlup ederken, Lazio ile ise 2-2 berabere kaldı.

HAZIRLIĞIN YILDIZI BAY

Galatasaray'ın hazırlık maçlarında en golcü futbolcusu Barış Alper Yılmaz oldu. Barış Alper, rakip fileleri 3 kez havalandırırken, Lucas Torreira, Arda Ünyay, Roland Sallai ve Derrick Köhn 2'şer, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Metehan Baltacı ve Ada Yüzgeç de 1'er gol kaydetti.

HEDEF ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olup, Teknik Direktör Fatih Terim döneminde kazandığı art arda 4 şampiyonluk başarısını yakalamak istiyor.

OKAN BURUK'UN 12. SEZONU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 12. sezonuna başladı. Buruk, yer aldığı 11 sezonda Elazığspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırdı. 51 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de geride kalan sezonlarda Galatasaray ile 3, Başakşehir FK ile de 1 kez şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılılarla ilk kez resmi maça çıkacak. Lisansları çıkarılmayan Victor Nelsson ile Carlos Cuesta ise forma giyemediler.