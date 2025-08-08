Aktan vefat etti

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından bir süredir tedavi gören Türk spor basınının önemli isimlerinden Ümit Aktan, önceki dün 76 yaşında hayatını kaybetti. Aktan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve G.Saray taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.