West Ham’ın Barış Alper ısrarı

Sezonun flaş yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için İngiltere'den West Ham United'ın ilgisi devam ediyor. Premier Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan West Ham, gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak istiyor. 2024-2025 yaz transfer döneminde Barış Alper için Galatasaray'ın kapısını çalan İngiliz ekibi, olumlu cevap alamamıştı. Ada basınında çıkan haberlere göre; 25 yaşındaki oyuncu için tekrar çalışmalara başlayan West Ham, kesenin ağzını açtı. Galatasaray'ın 30 milyon Euro ve üzeri bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. West Ham'ın bu rakamlara çıkabileceği belirtildi.