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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Yunus Akgün'den!

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Yunus Akgün'den!

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonunun en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 21:53
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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Yunus Akgün'den!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonunun en iyisi seçildi.

UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlenip taraftar oylamasına sunulan "sezonun en iyi 10 golü" arasında Galatasaray'ın lig aşamasında şampiyon Tottenham'a karşı 3-2 kazandığı maçta Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından attığı gol, en çok oyu alarak birincilik elde etti.

Milli futbolcunun ardından Karabağ'ın forveti Tural Bayramov'un lig aşamasında Bodo/Glimt'e attığı gol ikinci sırada yer alırken Manchester United'dan Mason Mount'un yarı final rövanşında Athletic Club'a kaydettiği gol üçüncü oldu.

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