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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş ayrılık! Przemyslaw Frankowski...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş ayrılık! Przemyslaw Frankowski...

Galatasaray'ın devre arasında RC Lens'ten satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polonyalı oyuncunun MLS'ye transferinin gerçekleşmek üzere olduğu bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:19
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş ayrılık! Przemyslaw Frankowski...

Galatasaray'ın sezon başında RC Lens'ten 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş ayrılık! Przemyslaw Frankowski...

Polonyalı oyuncunun, RAMS Başakşehir maçı ile birlikte sarı kırmızılı takıma veda ederek yeni bir maceraya yelken açacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş ayrılık! Przemyslaw Frankowski...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre 30 yaşındaki sağ bek, başta Chicago Fire olmak üzere MLS ekiplerinin radarına girdi.

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