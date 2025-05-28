TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş ayrılık! Przemyslaw Frankowski...

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Galatasaray'ın sezon başında RC Lens'ten 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Polonyalı oyuncunun, RAMS Başakşehir maçı ile birlikte sarı kırmızılı takıma veda ederek yeni bir maceraya yelken açacağı aktarıldı.