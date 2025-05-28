TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş ayrılık! Przemyslaw Frankowski...
Galatasaray'ın devre arasında RC Lens'ten satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polonyalı oyuncunun MLS'ye transferinin gerçekleşmek üzere olduğu bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı kırmızılı yönetim, opsiyonu kullanılan ve 2027/28 sezonuna kadar sözleşmesi devam eden Frankowski'nin ayrılığına yeşil ışık yaktı.
Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Polonyalı oyuncu 1 asist katkısı sunarken 850 dakika sahada kaldı.
DİĞER