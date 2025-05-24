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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Victor Osimhen için açıklama!

Galatasaray'dan Victor Osimhen için açıklama!

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'deki 37. hafta maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin genel sekreteri Eray Yazgan'dan yıldız golcü Victor Osimhen için açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 22:37
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Galatasaray'dan Victor Osimhen için açıklama!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yendiği mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili konuşan Yazgan, Victor Osimhen'in geleceği için gelen soruya da cevap verdi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Osimhen için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Yazgan, "Futboldan sorumlu arkadaşlarımız var. Ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar. Hocamızın da arzuları doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'ne ve önümüzdeki seneye yakışır kadroyu kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ondan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

OSİMHEN'İN GALATASARAY İSTATİSTİĞİ

Cimbom'un yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayı 40 maçta giydi. Yıldız golcü bu maçlarda rakip fileleri 36 kez sarsmayı başardı.

Bu rakamla Galatasaray tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı golcü olarak tarihe geçen Osimhen, 8 de asist yaptı.

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