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Haberler Galatasaray Galatasaray'da antrenmanda Günay Güvenç korkuttu!

Galatasaray'da antrenmanda Günay Güvenç korkuttu!

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman esnasında kaleci Günay Güvenç kale direğine çarptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 19:14
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Galatasaray'da antrenmanda Günay Güvenç korkuttu!

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve iki gruba ayrılıp top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra sonra futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda kale direğine çarpan kaleci Günay Güvenç, tedavisinin ardından çalışmalarına devam etti. Antrenmanda milli takımlara davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata yer almadı. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da çalışmaya katılmadı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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