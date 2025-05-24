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Jelert piyangosu
Galatasaray'a büyük bekletilerle gelen ve daha sonra geri planda kalarak kadroda düşünülmeyen Elias Jelert ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Menajerler, 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için 8 milyon euro'luk teklif getirebileceklerini sarı kırmızılı yönetime iletti. Satışına çok sıcak bakılıyor. Galatasaray'da bu sezon 33 maçta süre bulan Danimarkalı futbolcu, 1 gol attı.
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