Unutulmaz kutlama

Galatasaray 25. şampiyonluk kupasını önceki gün Yenikapı'da gerçekleştirilen görkemli kutlama ile alırken, ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Yağan yoğun yağmura karşın alanda yaklaşık 1 milyon sarıkırmızılı taraftar yer alırken, kutlamalar adeta bayram havasında gerçekleştirildi. Oyuncular Galatasaray Lisesi'nden üzeri açık bir otobüsle çıktığı yola boğazdaki tekne turu ile devam etti ve Yenikapı'ya geçti. Burada Muslera ve Mertens'in vedasının yanı sıra Osimhen'e de kalması için yoğun bir baskı vardı. Muslera'nın ellerinde kalkan kupa, 1 milyon taraftarın katılımıyla gerçekleşen ilk organizasyon oldu.

MC LIVINHO GELİYOR

Galatasaraylı oyuncuların favorisi Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho, yarın GSYİAD'ın bir otelde düzenleyeceği gecede sahne alacak.